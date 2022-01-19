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Елена Проклова поделилась главной мечтой после перенесённого инсульта

Актриса, которая пока остаётся в больнице, призналась, что у неё наконец-то получилось пообедать сидя. После госпитализации она могла кушать лишь в лежачем положении.

19 января, 08:17
<p>Актриса Елена Проклова © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B5ImZIalC3C/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">elproklova</a> </p>

Актриса Елена Проклова © Instagram / elproklova

Актриса Елена Проклова, которая недавно перенесла инсульт, рассказала, что после выписки из больницы и восстановления хотела бы подышать свежим воздухом. Своими прозаичными мечтаниями она поделилась в беседе с 5-tv.ru.

"Выйти на улицу — вот одно из близких моих мечтаний, подышать воздухом", — сообщила Проклова.

Актриса выразила надежду, что люди, которые попали в аналогичную ситуацию, посмотрят на неё и поймут, что можно преодолеть любые трудности. По её словам, с помощью внимания человек держится и занимается собой. "Мне, безусловно, лучше, но очень много занятий, очень много труда надо потратить для того, чтобы это, конечно, всё преодолеть, чем я и занимаюсь", — отметила Проклова.

Звезда также рассказала, что только сегодня у неё получилось пообедать сидя, а раньше она могла делать это лишь в лежачем положении. По словам актрисы, люди не замечают многих привычных, но в то же время удивительных вещей. Например, что могут ходить, запоминать стихи или заниматься любимыми делами.

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"Нам кажется, что само собой и это прилагается к нашей жизни. Нет, это дар, который мы перестаём ценить почему-то с годами. Когда тебя встряхивает вот так вот, ты понимаешь, что дар абсолютно всё то, что ты дышишь, то, что ты ходишь, можешь думать", — указала Проклова.

По словам артистки, она в настоящий момент на самом деле счастлива и заново открывает для себя простые вещи, относясь к ним иначе. Кроме того, Проклова призналась, что сейчас планирует ближайшее лето, в том числе актриса думает над украшением своего сада.

Напомним, 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Сама артистка ранее подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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