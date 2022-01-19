Елена Проклова поделилась главной мечтой после перенесённого инсульта
Актриса, которая пока остаётся в больнице, призналась, что у неё наконец-то получилось пообедать сидя. После госпитализации она могла кушать лишь в лежачем положении.
Актриса Елена Проклова © Instagram / elproklova
Актриса Елена Проклова, которая недавно перенесла инсульт, рассказала, что после выписки из больницы и восстановления хотела бы подышать свежим воздухом. Своими прозаичными мечтаниями она поделилась в беседе с 5-tv.ru.
"Выйти на улицу — вот одно из близких моих мечтаний, подышать воздухом", — сообщила Проклова.
Актриса выразила надежду, что люди, которые попали в аналогичную ситуацию, посмотрят на неё и поймут, что можно преодолеть любые трудности. По её словам, с помощью внимания человек держится и занимается собой. "Мне, безусловно, лучше, но очень много занятий, очень много труда надо потратить для того, чтобы это, конечно, всё преодолеть, чем я и занимаюсь", — отметила Проклова.
Звезда также рассказала, что только сегодня у неё получилось пообедать сидя, а раньше она могла делать это лишь в лежачем положении. По словам актрисы, люди не замечают многих привычных, но в то же время удивительных вещей. Например, что могут ходить, запоминать стихи или заниматься любимыми делами.
"Нам кажется, что само собой и это прилагается к нашей жизни. Нет, это дар, который мы перестаём ценить почему-то с годами. Когда тебя встряхивает вот так вот, ты понимаешь, что дар абсолютно всё то, что ты дышишь, то, что ты ходишь, можешь думать", — указала Проклова.
По словам артистки, она в настоящий момент на самом деле счастлива и заново открывает для себя простые вещи, относясь к ним иначе. Кроме того, Проклова призналась, что сейчас планирует ближайшее лето, в том числе актриса думает над украшением своего сада.
Напомним, 68-летняя артистка находится в больнице с инсультом. Сама артистка ранее подтверждала, что попала в реанимацию, после стабилизации состояния её перевели в палату интенсивной терапии. Поклонникам Проклова сообщила, что у неё "наилучший вариант инсульта".
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