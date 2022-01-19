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МИД Украины потребовал от вице-премьера Словакии опровержения слов о санкциях против РФ

Там отметили, что слова экономиста расходятся как с официальной позицией республики, так и с мнением представителей ЕС. В связи с этим Киев требует публичных комментариев.

19 января, 17:40

Фото © Артём Геодакян / ТАСС

В МИД Украины сочли неприемлемым заявление министра экономики и вице-премьера Словакии Рихарда Сулика, который призвал Запад отказаться от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искажённое восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций", — цитирует "Европейская правда" министра.

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Николенко подчеркнул, что утверждение словацкого чиновника противоречит официальной позиции Словакии и ЕС в контексте противодействия "российской агрессии" в адрес Украины. Он также добавил, что в связи с этим Киев требует публичного опровержения высказываний Суликом.

А ранее Лайф писал, что американцы назвали "глупой затеей" возможную войну с Россией из-за Украины. Развязывание противостояния с россиянами, пусть даже локального, впоследствии может вылиться в серьёзное обострение ситуации в мире, считают читатели WSJ.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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