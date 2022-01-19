МИД Украины потребовал от вице-премьера Словакии опровержения слов о санкциях против РФ

В МИД Украины сочли неприемлемым заявление министра экономики и вице-премьера Словакии Рихарда Сулика, который призвал Запад отказаться от санкционной политики в отношении России. Об этом сообщил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Обидно, что чиновник дружественного нам государства, с которым у нас высокий уровень отношений, демонстрирует искажённое восприятие реальности в части принадлежности Крыма и понимание наложенных на Россию санкций", — цитирует "Европейская правда" министра.

Николенко подчеркнул, что утверждение словацкого чиновника противоречит официальной позиции Словакии и ЕС в контексте противодействия "российской агрессии" в адрес Украины. Он также добавил, что в связи с этим Киев требует публичного опровержения высказываний Суликом.