Эпидемиолог Карань не одобрила решение властей Гонконга уничтожить грызунов из-за ковида
По её словам, на данный момент зарегистрированных случаев передачи вируса, подхваченного от животных, нет, а история с норками в Дании должна была чему-то научить.
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Однократное заражение коронавирусом человека не может быть доказательством передачи инфекции от животных. Такое мнение высказала глава научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, прокомментировав решение властей Гонконга усыпить около двух тысяч хомяков из-за вируса.
"Может произойти ситуация как с гриппом птиц: человек заразился, близко контактируя с биологической жидкостью — кровью, органами птицы, но дальше контактным путём он его не передаёт. Потому что рецепторы для человека не подходят, но заболел он потому, что получил много частиц вируса", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".
Совершенно другое внимание к вирусу будет, если инфекция от хомяка попадёт человеку, а тот заразит другого, однако пока достоверных подтверждений такой амплификации (активации. — Прим. Лайфа) вируса нет.
"Сейчас это скорее область интереса, а не область убийства животных. Почему бы их просто не изолировать, зачем сразу головы откручивать? История с норками в Дании, к сожалению, никого ничему не научила", — заключила специалист.
Ранее Лайф сообщал, что одна из сотрудниц зоомагазина в Гонконге заразилась дельта-штаммом ковида от хомяка, привезённого в страну из Нидерландов. Исследование показало, что работник подхватила заразу именно от грызунов. В связи с этим власти решили уничтожить всех 11 хомячков, выставленных в магазине, а также шиншилл и других грызунов, завезённых в страну до 22 декабря, — всего две тысячи грызунов. Издание South China Morning Post утверждает, что владельцев заставляют приносить животных в государственное учреждение и подписывать документ, лишающий их права на компенсацию и обязывающий их больше не обращаться за питомцами.
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