Эпидемиолог Карань не одобрила решение властей Гонконга уничтожить грызунов из-за ковида

Однократное заражение коронавирусом человека не может быть доказательством передачи инфекции от животных. Такое мнение высказала глава научной группы разработки новых методов диагностики природно-очаговых заболеваний ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Людмила Карань, прокомментировав решение властей Гонконга усыпить около двух тысяч хомяков из-за вируса.

"Может произойти ситуация как с гриппом птиц: человек заразился, близко контактируя с биологической жидкостью — кровью, органами птицы, но дальше контактным путём он его не передаёт. Потому что рецепторы для человека не подходят, но заболел он потому, что получил много частиц вируса", — приводит её слова газета "Петербургский дневник".

Совершенно другое внимание к вирусу будет, если инфекция от хомяка попадёт человеку, а тот заразит другого, однако пока достоверных подтверждений такой амплификации (активации. — Прим. Лайфа) вируса нет.

"Сейчас это скорее область интереса, а не область убийства животных. Почему бы их просто не изолировать, зачем сразу головы откручивать? История с норками в Дании, к сожалению, никого ничему не научила", — заключила специалист.