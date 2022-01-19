Арестован работник банка, укравший у экс-игроков "Динамо" и "Локомотива" свыше 10 млн
Фигурант дела сознался в содеянном, однако это не спасло его от заключения под стражу.
Похититель средств футболистов Олег Волокушин © liga.o1properties.ru
Суд арестовал работника банка, укравшего свыше 10 млн у экс-футболистов "Динамо" и "Локомотива" © Telegram-канал Прокуратура Московской области
Суд арестовал старшего менеджера ВТБ Олега Волокушина, который обвиняется в краже более 10 миллионов рублей у трёх футболистов, в разные годы выступавших за московские клубы "Динамо" и "Локомотив", а также "Спартак-Нальчик". Об этом сообщает прокуратура Московской области.
Под стражей 29-летний фигурант дела пробудет до 17 марта.
Ранее Лайф рассказывал, что на странные операции обратила внимание служба безопасности банка, которая задала вопросы своему менеджеру. В итоге Волокушин сознался в содеянном и вскоре был задержан. В результате его действий экс-игрок "Динамо" Георге Флореску остался без более чем 5,2 миллиона рублей. Бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей. Экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго был ограблен на почти 3,7 миллиона рублей.
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