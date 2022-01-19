Арестован работник банка, укравший у экс-игроков "Динамо" и "Локомотива" свыше 10 млн

Суд арестовал старшего менеджера ВТБ Олега Волокушина, который обвиняется в краже более 10 миллионов рублей у трёх футболистов, в разные годы выступавших за московские клубы "Динамо" и "Локомотив", а также "Спартак-Нальчик". Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Ранее Лайф рассказывал, что на странные операции обратила внимание служба безопасности банка, которая задала вопросы своему менеджеру. В итоге Волокушин сознался в содеянном и вскоре был задержан. В результате его действий экс-игрок "Динамо" Георге Флореску остался без более чем 5,2 миллиона рублей. Бывший футболист молодёжки "Локомотива" Милан Миланович лишился 1 миллиона 357 тысяч рублей. Экс-игрок "Локо" и нальчикского "Спартака" Нгасания Илонго был ограблен на почти 3,7 миллиона рублей.

