Эксперт по этикету раскрыла суть отношений Зеленского и Блинкена на примере приветствия кулаками
Консультант Татьяна Николаева призвала обратить внимание на пристальный взгляд политика и дипломата глаза в глаза.
Владимир Зеленский и Энтони Блинкен © Twitter / Secretary Antony Blinken
Ковидное приветствие президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной пресс-конференции было более дружеским, чем обычно бывает. Об этом Лайфу заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
По её словам, такие приветствия распространены сейчас в Евросоюзе и США, дипломаты и политики подобным образом демонстрируют, что придерживаются антиковидных мер. Эти жесты также можно увидеть и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у многих других.
"Если исходить из аналогии с рукопожатием, то самым официальным будет приветствие кулаками, где нижние фаланги пальцев. Здесь это уже такое притягивание друг друга руками, когда можно было бы похлопать друг друга по плечу. Это более дружеское, демонстрирующее более близкие отношения", — сказала Николаева.
Эксперт также призвала обратить внимание на пристальный взгляд Зеленского и Блинкена в глаза друг другу, а у госсекретаря США он ещё улыбающийся и доверительный. По словам Николаевой, это рукопожатие давних и хороших не только партнёров, но и знакомых.
А ранее Госдеп анонсировал встречу Лаврова и Блинкена в Женеве 21 января. Там назвали саммит настоящей возможностью для Вашингтона поделиться с Москвой серьёзными опасениями.
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