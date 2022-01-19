Эксперт по этикету раскрыла суть отношений Зеленского и Блинкена на примере приветствия кулаками

Ковидное приветствие президента Украины Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной пресс-конференции было более дружеским, чем обычно бывает. Об этом Лайфу заявила педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

По её словам, такие приветствия распространены сейчас в Евросоюзе и США, дипломаты и политики подобным образом демонстрируют, что придерживаются антиковидных мер. Эти жесты также можно увидеть и у главы МИД РФ Сергея Лаврова, и у многих других.

"Если исходить из аналогии с рукопожатием, то самым официальным будет приветствие кулаками, где нижние фаланги пальцев. Здесь это уже такое притягивание друг друга руками, когда можно было бы похлопать друг друга по плечу. Это более дружеское, демонстрирующее более близкие отношения", — сказала Николаева.

Эксперт также призвала обратить внимание на пристальный взгляд Зеленского и Блинкена в глаза друг другу, а у госсекретаря США он ещё улыбающийся и доверительный. По словам Николаевой, это рукопожатие давних и хороших не только партнёров, но и знакомых.