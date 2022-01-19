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Адвокат Ярмуш назвала условие, при котором устроившей скандал Волочковой смягчат наказание

При этом юрист Андрей Лухин не исключает, что ситуация может закончиться и уголовным делом. Однако, по его словам, вину балерины будет крайне сложно доказать.

19 января, 13:59

Анастасия Волочкова. Фото © Instagram / volochkova_art

Если балерина Анастасия Волочкова принесёт извинения за скандал в самолёте с Мальдив, возникший после требования бортпроводников надеть медицинскую маску, это может смягчить наказание. Об этом сообщила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Не могу сказать, в каком состоянии алкогольного опьянения она (Волочкова. — Прим. Лайфа) была, но нахождение в публичном месте в состоянии алкогольного опьянения тоже относится к административному правонарушению. Если она не подчинялась законному требованию сотрудника полиции — это самостоятельный состав административного правонарушения",  — отметила эксперт в беседе с RT.

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Как пояснил юрист Андрей Лухин в беседе с телеканалом "360", за отказ надеть средство индивидуальной защиты в общественном месте предполагается административное наказание в виде штрафа. При этом ситуация может закончиться куда хуже. По словам специалиста, если из-за Волочковой кто-то заразится коронавирусом и умрёт, на балерину заведут уже уголовное дело. Однако доказать вину артистки будет крайне сложно, добавил Лухин.

Напомним, ранее появилось видео конфликта Волочковой и бортпроводников самолёта. По некоторым данным, разборки длились три часа из восьми часов полёта лайнера, который летел с Мальдив в Москву. В аэропорту Шереметьево Волочкову с её спутником встретили сотрудники полиции. Сама же балерина заявила, что конфликт в самолёте начался из-за её любви к детям.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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