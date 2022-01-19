Шарий: В ситуации с Порошенко Зеленский сам себя слил в унитаз

Допустив ситуацию, при которой бывший президент Украины Пётр Порошенко избежал ареста по делу о госизмене, Владимир Зеленский "опустил себя в унитаз". Такую оценку происходящему в Киеве дал украинский видеоблогер Анатолий Шарий в стриме на своём YouTube-канале. По его мнению, у Зеленского, который всюду имеет "своих людей", должны были быть весомые причины нарушить своё ключевое обещание, данное во время предвыборной кампании. Напомним, что во время дебатов на стадионе "Олимпийский" весной 2019 года будущий украинский лидер обратился к Порошенко с фразой, которая обеспечила ему львиную долю победы на выборах: "Я не ваш оппонент. Я ваш приговор".

"Но теперь Порошенко гуляет, и я не понимаю, как можно было Зеленскому самого себя так опустить. С какой целью?" — недоумевает Шарий.

Блогер отметил, что сейчас офису Зеленского выгодно будет вбрасывать слухи, что имел место некий "договорняк" между действующей властью и Порошенко, однако Шарий так не считает: слишком велики были риски и рейтинг Зеленского теперь под угрозой. Вариант с влиянием западных партнёров на вердикт суда медиаэксперт тоже решительно отмёл.

"Да ни фига на него не надавили. Для Запада Украина — это сырьевой придаток. Им плевать, кто будет во главе государства, главное, чтобы был кто-то податливый. Им плевать, кто это будет Порошенко или Шлемашенко. Они предают всех", — убеждён он.

Одной из немногих правдоподобных версий произошедшего Шарий считает заговор против Зеленского, созревший в его ближайшем окружении. Свою роль здесь могли сыграть его советники и олигархи.