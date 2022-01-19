Первые подразделения ВС РФ прибыли в Белоруссию для участия в учениях Союзного государства

В Белоруссию прибыли первые подразделения ВС РФ для участия в учениях Союзного государства. Видео © Минобороны РФ

Первые подразделения войск Вооружённых сил России прибыли в Белоруссию для участия в учениях Союзного государства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Первые подразделения войск Вооружённых сил Российской Федерации, задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства, прибывают в Республику Беларусь", — сказано в релизе оборонного ведомства.

Уточняется, что подразделения Восточного военного округа со штатной техникой и вооружением своим ходом и железнодорожным транспортом совершили марш на незнакомые полигоны к местам выполнения задач. Проверка пройдёт в два этапа. На первом — до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировки войск на территории Белоруссии, организована охрана и оборона важных государственных и военных объектов, а также госграницы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

На втором этапе с 10 по 20 февраля проведут совместное учение "Союзная решимость — 2022", в рамках которого отработают вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства. В ходе учений усилят охрану госграницы, пресекая проникновение вооружённых групп боевиков, перекроют каналы доставки оружия, а также организуют поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп противника.

Практические действия, заметили в Минобороны, пройдут на полигонах Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичский, а также отдельных участках в Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы Барановичи, Лунинец, Лида и Мачулищи.