Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос
За шесть часов им предстоит интегрировать в свой сегмент МКС новый модуль.
© VK / Роскосмос
Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос © VK / Роскосмос
Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров сегодня проводят свой первый в новом году выход в открытый космос. Трансляцию ведёт "Роскосмос".
Работы в открытом космосе продлятся около шести часов. За это время космонавты должны интегрировать в Международную космическую станцию новый модуль "Причал". В частности, им предстоит установить поручни-переходы между модулями "Наука" и "Причал", соединить между ними кабели связи и смонтировать антенны.
Как сообщал Лайф, ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур ещё 24 ноября. Спустя два дня модуль пристыковался к МКС. Отмечалось, что "Причал" стал последним модулем, который Россия введёт в состав своего сегмента станции.
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