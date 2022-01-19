Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров сегодня проводят свой первый в новом году выход в открытый космос. Трансляцию ведёт "Роскосмос".

Работы в открытом космосе продлятся около шести часов. За это время космонавты должны интегрировать в Международную космическую станцию новый модуль "Причал". В частности, им предстоит установить поручни-переходы между модулями "Наука" и "Причал", соединить между ними кабели связи и смонтировать антенны.