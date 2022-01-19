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Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос

За шесть часов им предстоит интегрировать в свой сегмент МКС новый модуль.

19 января, 13:49

© VK / Роскосмос

Российские космонавты впервые в 2022 году вышли в открытый космос © VK / Роскосмос

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров сегодня проводят свой первый в новом году выход в открытый космос. Трансляцию ведёт "Роскосмос".

Работы в открытом космосе продлятся около шести часов. За это время космонавты должны интегрировать в Международную космическую станцию новый модуль "Причал". В частности, им предстоит установить поручни-переходы между модулями "Наука" и "Причал", соединить между ними кабели связи и смонтировать антенны.

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Как сообщал Лайф, ракета "Союз-2.1б" с модулем "Причал" стартовала с космодрома Байконур ещё 24 ноября. Спустя два дня модуль пристыковался к МКС. Отмечалось, что "Причал" стал последним модулем, который Россия введёт в состав своего сегмента станции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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