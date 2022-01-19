Житель Вологды задушил знакомую и её трёхлетнего сына и зарезал соседа-пенсионера

Задержанный за тройное убийство объясняет, как совершал расправы © СУ СК РФ по Вологодской области

В Вологде следователи предъявили 26-летнему мужчине обвинение в тройном убийстве. Среди его жертв — пенсионер, женщина и трёхлетний малыш, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

По данным оперативников, 1 января 2022 года подозреваемый был в гостях у 34-летней знакомой. После ссоры задушил сначала её, а потом и трёхлетнего сына женщины. Спустя два дня злоумышленник пришёл к 83-летнему соседу, чтобы занять у того денег. После того как пенсионер отказал, неадекват задушил его, украл сбережения и скрылся.

"6 января местонахождение причастного к преступлению лица установлено на территории Вологды, он был доставлен в территориальное подразделение СУ СК России по Вологодской области и в последующем арестован", — добавили в ведомстве.

Также известно, что задержанный признал вину, расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что злоумышленнику светит до 20 лет лишения свободы.