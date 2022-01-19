Житель Вологды задушил знакомую и её трёхлетнего сына и зарезал соседа-пенсионера
Задержанный уже признал вину и в деталях рассказал, как расправлялся с жертвами. Отметим, что злоумышленнику светит до 20 лет лишения свободы.
Следственные действия © СУ СК РФ по Вологодской области
Задержанный за тройное убийство объясняет, как совершал расправы © СУ СК РФ по Вологодской области
В Вологде следователи предъявили 26-летнему мужчине обвинение в тройном убийстве. Среди его жертв — пенсионер, женщина и трёхлетний малыш, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
По данным оперативников, 1 января 2022 года подозреваемый был в гостях у 34-летней знакомой. После ссоры задушил сначала её, а потом и трёхлетнего сына женщины. Спустя два дня злоумышленник пришёл к 83-летнему соседу, чтобы занять у того денег. После того как пенсионер отказал, неадекват задушил его, украл сбережения и скрылся.
"6 января местонахождение причастного к преступлению лица установлено на территории Вологды, он был доставлен в территориальное подразделение СУ СК России по Вологодской области и в последующем арестован", — добавили в ведомстве.
Также известно, что задержанный признал вину, расследование уголовного дела продолжается. Отметим, что злоумышленнику светит до 20 лет лишения свободы.
Ранее Лайф сообщал, что в Свердловской области мужчина попытался совершить суицид в отделе полиции. Таким способом он хотел вызвать жалость бывшей девушки и вернуть её расположение.
Лента новостей
Путин на встрече с президентом Ирана Раиси предложил обсудить ситуацию в Афганистане
сегодня в 13:45
Член ОП Данюк раскрыл цель поставок Великобританией вооружения Украине
сегодня в 13:43
"Мы не празднуем победу": Порошенко оценил решение суда и обозвал Зеленского "абсолютным неадекватом"
сегодня в 13:36
Комментариев: 0