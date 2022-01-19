Водитель автобуса погиб, четверо пассажиров пострадали в ДТП с КамАЗом в Татарстане

Рейсовый автобус следовал по маршруту Казань – Черемшан и столкнулся с КамАЗом с прицепом в районе посёлка Слобода Волчья. Позднее в них врезались две легковушки, однако эти машины не были сильно повреждены. Водитель автобуса был госпитализирован в Новошешминскую центральную районную больницу, однако скончался. Четверо пассажиров доставлены в больницу Чистополя, по данным Лайфа, они находятся в состоянии средней степени тяжести. Как можно заметить на фотографиях с места, передняя часть автобуса превратилась в груду металла, что свидетельствует о силе удара.