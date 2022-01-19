Amazon рассекретил название сериала по "Властелину колец" и показал тизер

На ютуб-канале Amazon появился первый тизер сериала по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец". В минутном ролике зрителям демонстрируют процесс создания всех колец. Отметим, что точно так было сделано в первой части картины "Властелин колец. Братство кольца".

Проект, за разработку которого отвечают Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, получил название "Кольцо власти". Известно, что события самого дорогого сериала в истории кинематографа будут разворачиваться за тысячи лет до действий, показанных в уже снятых трилогиях. Сюжет пока строго хранится в секрете. Дата премьеры первой серии первого сезона — 2 сентября 2022 года.