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Amazon рассекретил название сериала по "Властелину колец" и показал тизер

Известно, что события развернутся за тысячи лет до действий, показанных в уже снятых трилогиях. Сюжет многообещающего проекта пока строго хранится в секрете.

19 января, 18:34

Кадр из фильма "Властелин колец. Братство кольца" © "Кинопоиск"

На ютуб-канале Amazon появился первый тизер сериала по мотивам саги Джона Толкина "Властелин колец". В минутном ролике зрителям демонстрируют процесс создания всех колец. Отметим, что точно так было сделано в первой части картины "Властелин колец. Братство кольца".

Проект, за разработку которого отвечают Джей Ди Пейн и Патрик Маккей, получил название "Кольцо власти". Известно, что события самого дорогого сериала в истории кинематографа будут разворачиваться за тысячи лет до действий, показанных в уже снятых трилогиях. Сюжет пока строго хранится в секрете. Дата премьеры первой серии первого сезона — 2 сентября 2022 года.

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Ещё в прошлом августе был показан первый кадр сериала по "Властелину колец", каждый сезон которого стоит один миллиард долларов. Первый снимок со съёмок был опубликован на официальной странице проекта в "Твиттере".


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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