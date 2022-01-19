Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту хищения "скифского золота"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчинённых доклад о ходе доследственной проверки по факту хищения коллекции "скифского золота" , которая принадлежит четырём музеям Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

"В связи с вывозом более двух тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Крыма, и последующим решением Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции "скифского золота" председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.