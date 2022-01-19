Бастрыкин потребовал доложить о проверке по факту хищения "скифского золота"
Также глава СКР поручил Главному следственному управлению оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении деталей произошедшего.
"Скифское золото". Фото © ТАСС / AP Photo / Peter Dejong
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у подчинённых доклад о ходе доследственной проверки по факту хищения коллекции "скифского золота", которая принадлежит четырём музеям Крыма. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
"В связи с вывозом более двух тысяч артефактов скифской культуры, принадлежащих музеям Крыма, и последующим решением Апелляционного суда Амстердама о передаче Украине коллекции "скифского золота" председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Терентьеву В.Н. предоставить подробный доклад о ходе процессуальной проверки", — сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Также уточняется, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СКР оказать необходимую помощь коллегам из регионального подразделения в установлении деталей произошедшего.
Как сообщал Лайф, после воссоединения Крыма с Россией Киев потребовал передать экспонаты ему, а не возвращать их на полуостров. В результате "скифское золото" оставалось в запасниках голландского музея до решения суда. 26 октября 2021 года суд Амстердама постановил отдать "скифское золото" Украине. В Крыму назвали это решение политизированным. Местные власти опасаются, что теперь Киев будет использовать историческую реликвию для манипуляций и выставлять решение суда в качестве своей убедительной победы, оспаривая статус Крыма.
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