Дибров позировал фотографам на премьере "Караморы", пока больная ковидом жена сидела дома

Дмитрий Дибров на премьере сериала "Карамора" © Telegram / Super.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров сегодня позировал фотографам на премьере долгожданного сериала Данилы Козловского "Карамора". Кадры с мероприятия опубликовал телеграм-канал Super.ru. При этом молодая супруга журналиста не так давно сообщила в социальных сетях, что заразилась коронавирусом.

Таким образом, получается, что либо Дмитрий и Полина живут раздельно, либо 62-летний телеведущий решил игнорировать карантин. Отметим, что 32-летняя Полина Диброва пожаловалась на плохое самочувствие буквально пару дней назад. По её словам, изначально она предполагала, что заболела ангиной, но ПЦР-тест позже подтвердил наличие вируса. Это уже второй случай заболевания ковидом у модели.

Сегодня она рассказала в сториз в "Инстаграме", что больше не может сидеть дома, и вышла на прогулку с детьми. ПЦР-тест дива намерена сдать завтра. Девушка надеется, что результат будет отрицательным.