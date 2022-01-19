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Дибров позировал фотографам на премьере "Караморы", пока больная ковидом жена сидела дома

Возникает резонный вопрос — то ли телеведущий игнорирует карантин, то ли Дмитрий и Полина теперь живут раздельно. Девушка сегодня в сториз рассказала, что завтра идёт сдавать ПЦР-тест.

19 января, 18:56

Дмитрий и Полина Дибровы © Instagram / polinadibrova

Дмитрий Дибров на премьере сериала "Карамора" © Telegram / Super.ru

Телеведущий Дмитрий Дибров сегодня позировал фотографам на премьере долгожданного сериала Данилы Козловского "Карамора". Кадры с мероприятия опубликовал телеграм-канал Super.ru. При этом молодая супруга журналиста не так давно сообщила в социальных сетях, что заразилась коронавирусом.

Таким образом, получается, что либо Дмитрий и Полина живут раздельно, либо 62-летний телеведущий решил игнорировать карантин. Отметим, что 32-летняя Полина Диброва пожаловалась на плохое самочувствие буквально пару дней назад. По её словам, изначально она предполагала, что заболела ангиной, но ПЦР-тест позже подтвердил наличие вируса. Это уже второй случай заболевания ковидом у модели.

Сегодня она рассказала в сториз в "Инстаграме", что больше не может сидеть дома, и вышла на прогулку с детьми. ПЦР-тест дива намерена сдать завтра. Девушка надеется, что результат будет отрицательным.

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А ранее телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на неожиданные последствия коронавируса. В декабре она вернулась из больницы домой после долгой болезни, но та не отпускает её до сих пор, о чём актриса совершенно не стесняется говорить во время программы.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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