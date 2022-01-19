Вирусолог Чумаков назвал "дельту" самым опасным из всех штаммов ковида

Смертность от омикрон-штамма коронавируса в пять раз ниже, чем от варианта "дельта", который является самым опасным. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент РАН, профессор, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Пётр Чумаков в беседе с газетой "Петербургский дневник".

"Дельта" самая страшная, она была в конце первой фазы эволюции вируса, когда он (коронавирус. — Прим. Лайфа) набрал силу, стал быстро распространяться и увеличил патогенность по сравнению с исходным штаммом. Это был пик. Сейчас всё уже пошло в сторону ослабления", — сообщил Чумаков.

Биолог рассказал, что на первых этапах эволюции SARS-CoV-2 увеличивал заразность, скорость распространения, патогенность, чтобы приспособиться к человеческому организму после пребывания среди летучих мышей. Такие действия наблюдались при дельта-штамме, который начинал адаптироваться к человеку, это и была первая фаза эволюции. Затем вместе с увеличением заразности уменьшалась патогенность за ненадобностью такой сильной функции преодоления противовирусной системы в человеческом организме. А когда происходят мутации, вирус ослабевает.

"Мутация происходит спонтанно, это просто ошибка в репликации этого вируса. И эта ошибка сопровождается ослаблением гена. Таким образом, в результате серий спонтанных мутаций происходит ослабление функции генов, которые вирусу не нужны в такой степени. Поэтому патогенность падает, и он становится более приближенным к живой вакцине", — сказал Чумаков.

По его словам, из-за большого количества мутаций и низкой патогенности ковид постепенно становится обычным вирусом, вызывающим сезонные простуды. Кроме того, происходящее в Западной Европе — огромное число случаев заражения, при этом сохранение уровня смертности — означает, "что "омиркрон" способен вызвать смерть раз в пять ниже, чем "дельта", хотя группы риска существуют. К тому же неизвестно, как распространение нового штамма ковида будет происходить в России, ведь в Европе и Штатах ситуация иная и другие схемы лечения, отметил биолог. Как говорит эксперт, "у нас будет большая загрузка медицинской системы, но это в течение двух–трёх месяцев прекратится", а далее появится коллективный иммунитет, с помощью которого получится избавиться от пандемии.