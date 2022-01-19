Генпрокурор Украины заявила о законности обвинений против Порошенко

Печерский районный суд Киева своим решением подтвердил законность и обоснованность обвинений, выдвинутых в адрес экс-президента Петра Порошенко по "угольному делу". Об этом заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. При этом она подчеркнула, что это позиция офиса генерального прокурора, а не её заместителя, который подписал документ об обвинении.

"Во-первых, есть позиция офиса генерального прокурора, а не заместителя генерального прокурора. И она заключается в том, что народному депутату, пятому президенту (Порошенко. — Прим. Лайфа) сообщено о подозрении в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Сообщено способом, определённым законом", — отметила генпрокурор Венедиктова в своём видеокомментарии на странице в "Фейсбуке".

Все остальные заявления генпрокурор назвала манипуляциями и "бредом, распространяющимся трусливыми недопиарщиками, которым стыдно и страшно показать своё лицо". Венедиктова отметила, что решение об избрании меры пресечения Порошенко означает, что "суд подтвердил законность и обоснованность этого подозрения, порядок его уведомления, а также наличие рисков, для предотвращения которых прокуратура шла с избранием меры пресечения". Венедиктова также заявила, что перед законом все равны, и призвала не политизировать "эти процессы", так как "Украине нужна справедливость", искать которую можно только "цивилизованно — в суде".

"Я с пониманием отношусь к факту существования группы поддержки фигуранта и, в принципе, к выражению некоторых представителей этой команды отношусь с терпением, но если кто хочет перейти на процессуальный, а не на художественно-литературный язык, то я всегда готова", — подчеркнула Венедиктова.