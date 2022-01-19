Российская балерина Анастасия Волочкова страдает запущенной формой алкоголизма, которая приведёт её на дно. Об этом в беседе с Лайфом рассказала российская телеведущая Дана Борисова.

"Могу сказать, что она с каждым разом опускается всё ниже и ниже, хотя, казалось бы, уже некуда. В пивном состоянии у неё всё чаще именно не хи-хи, ха-ха и пошлости, а уже доходит до агрессии. Она, когда выпьет, становится агрессивной", — подчеркнула собеседница.

Как отметила Борисова, уже идёт третий год пандемии и все давно привыкли к ношению масок. Тем более в самолётах. А устраивать конфликт на борту способен только "очень пьяный человек, у которого рушится психика", происходит моральное разложение. Умный человек бы сказал "извините" и надел маску обратно, считает телеведущая, однако Волочкова решила устроить скандал.

"Я думаю, теперь Настя будет появляться в полиции всё чаще и чаще. А вообще, она, видимо, живёт от выпивки до выпивки. Она себя чувствует весёлой и обаятельной только под этим делом. И постоять за себя она тоже может только под этим делом. Прогноз очень печальный. Более упёртую персону, чем Настя, в плане отрицания своего алкоголизма я сто лет уже не встречала", — объяснила Борисова.

Также телеведущая вспомнила недавнее появление Волочковой в шоу "Давай поженимся!", в котором она также засветилась незадолго до балерины. По мнению Борисовой, артистка теперь участвует во всех пошлых шоу.

"Я себя не ставлю в пример, но она же вела себя просто как с бульвара женщина. Зашла, развязно стала сразу же себя предлагать этому мужику. Просто уже не стесняясь клеит кого попадётся, кто оплатит поездку. И уже через три дня с начала знакомства она уже всё — это любовь на всю жизнь и мой мужчина", — заключила Дана.