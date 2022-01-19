Депутаты новой волны Хубезов, Рябцева и Амельченкова подвели итоги первых ста дней работы в ГД

Так, парламентарии активно участвовали в разработке и принятии социально ориентированных законопроектов.

Ещё три депутата новой волны приняли сегодня участие в прямом эфире, организованном Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ), и подвели итоги первых ста дней своей работы. Это глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Жанна Рябцева и зампредседателя Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Амельченкова. Модерировала дискуссию руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

Было отмечено, что ключевыми направлениями работы депутатов новой волны стали активная законотворческая деятельность, постоянная работа с избирателями и помощь конкретным социальным группам, нуждающимся в поддержке.

Так, парламентарии активно участвовали в разработке и принятии социально ориентированных законопроектов. Жанна Рябцева работала над правилами, которые обязывают владельцев опасных производств устранять накопленный экологический вред. Ольга Амельченкова принимала участие в подготовке законопроектов о поддержке многодетных и неполных семей.

"Мы стали свидетелями того, как наказы, данные депутатам, трансформировались в законы, и это дорогого стоит. За свои слова отвечаем", — отметила Рябцева.

Такая работа депутатов тесно сопряжена с деятельностью фракции "Единой России". Например, так появилась инициатива Дмитрия Хубезова о включении в законопроект о федеральном бюджете на 2022–2024 годы расходов на заготовку, хранение, транспортировку и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов.

А ещё прошедшие сто дней подготовили фундамент для эффективной работы депутатов новой волны в рамках фракции. На днях её руководитель Владимир Васильев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак обозначили приоритетные направления работы в интересах страны и людей в весеннюю сессию Госдумы. Это реализация Народной программы — решение социальных проблем, улучшение системы здравоохранения, помощь семьям с детьми, защита малого и среднего бизнеса и многое другое. Дмитрий Хубезов подчеркнул, что эти задачи тематически связаны с работой депутатов новой волны, которые "несут за реализацию Народной программы безусловную ответственность".

У этих народных избранников растёт интенсивность работы с избирателями. Например, в адрес Ольги Амельченковой поступило более тысячи обращений от граждан, 90% из которых уже проработаны. А Дмитрий Хубезов рассказал, что его номер телефона указан в аккаунте в "Инстаграме". Жанна Рябцева отметила, что "депутаты новой волны — это депутаты с человеческим лицом, которые отличаются простотой коммуникации с людьми".