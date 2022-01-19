CNN Turk: Эрдоган 3 февраля посетит Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал визит на Украину на 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Как пишет CNN Turk, 3 февраля занимает важное место в контексте дипломатических отношений между этими двумя странами. Именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Турцией и Украиной. Соответственно, в этом году отмечается 30-летие этого события.

Ожидается, что в рамках визита на Украину Эрдоган проведёт встречу тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Лидер Турции отправится на Украину с большой делегацией и будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета.