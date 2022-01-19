НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

CNN Turk: Эрдоган 3 февраля посетит Украину

В этот день будет отмечаться 30-я годовщина установления дипломатических отношений между двумя странами.

19 января, 19:32

Реджеп Тайип Эрдоган. © ТАСС / ЕРА

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган запланировал визит на Украину на 3 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.

Как пишет CNN Turk, 3 февраля занимает важное место в контексте дипломатических отношений между этими двумя странами. Именно в этот день в 1992 году были установлены дипломатические отношения между Турцией и Украиной. Соответственно, в этом году отмечается 30-летие этого события.

Ожидается, что в рамках визита на Украину Эрдоган проведёт встречу тет-а-тет с президентом Владимиром Зеленским в Киеве. Лидер Турции отправится на Украину с большой делегацией и будет председательствовать на 10-м заседании стратегического совета.

Блинкен встретится с Зеленским и главами МИД Украины и ФРГ

Блинкен встретится с Зеленским и главами МИД Украины и ФРГ

Ранее Лайф писал, что Реджеп Эрдоган предложил президентам России и Украины прилететь в Турцию, чтобы "уладить разногласия" в отношениях Москвы и Киева.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1