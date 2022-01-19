Хирург Леви призвал не пытаться заразиться "омикроном" ради иммунитета
Врач отметил, что инфицирование этим штаммом не защитит от других вариантов коронавируса.
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Австралийский хирург-отоларинголог Эрик Леви назвал мнение о том, что заражение омикрон-штаммом коронавируса даст защиту от всех последующих вариантов CoViD-19, ошибочным.
"Даже не пытайтесь намеренно заразиться "омикроном". Ведь вы не знаете, окажется ли ваша иммунная система готова принять удар. Для многих болезнь протекает крайне тяжело", — написал Леви в "Твиттере".
По мнению медика из Мельбурна, инфицирование штаммом "омикрон" не спасёт от других штаммов. Переболев, пишет Леви, человек получит максимум четыре недели иммунитета. В связи с этим медик напомнил, что вакцинация остаётся самой надёжной защитой от коронавируса.
Как сообщал Лайф ранее, ВОЗ заявила, что на омикрон-штамм приходится уже 72% случаев заражений ковидом в мире. В отчёте организации говорится, что учёные изучили образцы, которые были получены с 16 декабря 2021 года по 14 января 2022-го.
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