В отношении главы МИД Германии начато расследование

Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении руководства германской партии "Союз-90"/"Зелёные". Проверяется информация о том, что члены её правления получили в 2020 году "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро (около 130 тысяч рублей) каждый.

Как пишет журнал Spiegel, речь идёт о шести представителях партии "Зелёные". Это действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также другие члены политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач. И в прокуратуре, и в партии журналу подтвердили информацию о расследовании.