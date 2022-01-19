В отношении главы МИД Германии начато расследование
Прокуратура занялась ещё несколькими политиками, среди которых глава Минэкономики Роберт Хабек.
Анналена Бербок. © Пресс-служба МИД РФ
Прокуратура Берлина инициировала расследование в отношении руководства германской партии "Союз-90"/"Зелёные". Проверяется информация о том, что члены её правления получили в 2020 году "коронавирусные" выплаты в размере 1,5 тыс. евро (около 130 тысяч рублей) каждый.
Как пишет журнал Spiegel, речь идёт о шести представителях партии "Зелёные". Это действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, а также другие члены политического объединения — Рикарда Ланг и Джамиля Шефер, Михаэль Келлнер и Марк Урбач. И в прокуратуре, и в партии журналу подтвердили информацию о расследовании.
Как пишет "Шпигель", вопрос о выплатах Бербок был поднят ещё во время избирательной кампании. Она признала, что не задекларировала партийные бонусы в качестве дополнительного дохода в период с 2018 по 2020 год. В общей сложности речь шла о 25 220 евро (около 2 млн 178 тысяч рублей) — трёх рождественских бонусах и "коронавирусной" выплате.
Лайф сообщал, что ранее в Москве прошли переговоры глав МИД России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В ходе встречи российский министр указал коллеге на контрпродуктивность политизации "Северного потока – 2". Лавров также объяснил Бербок неприемлемость требований по перемещениям войск РФ на собственной земле. После встречи глава МИД ФРГ возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Дипломат призналась, что, стоя у мемориала, она "наполнялась стыдом и трепетом".
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