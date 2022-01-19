Опубликована видеозапись с американского боевого беспилотника, который нанёс удар по группе гражданских лиц в Кабуле в конце августа прошлого года. Он произвёл пуск ракеты Hellfire по автомобилю.

Как пишет The New York Times, на опубликованных кадрах видно, что в том месте, по которому был нанесён удар, за две с половиной минуты до атаки находились две фигуры. Одна из них была меньше другой. Предполагается, что это мог быть ребенок. Операторы беспилотника, очевидно, видели эту фигуру, прежде чем приняли решение об ударе.





На видео, одно из которых зернистое, по-видимому, с камеры тепловизора, видно, как машина подъезжает и заезжает во двор на жилой улице. По двору движутся размытые фигуры, а дети гуляют по улице за стенами за несколько мгновений до того, как был произведён пуск Hellfire. Затем можно увидеть, как соседи отчаянно сбрасывают воду во двор с крыш.