Погибли дети: NYT опубликовал видео ошибочного авиаудара США, убившего десять человек в Кабуле
На записи можно разглядеть ребёнка. Не исключено, что операторы это видели, прежде чем принять решение об атаке.
Кадр из видео © The New York Times
Опубликована видеозапись с американского боевого беспилотника, который нанёс удар по группе гражданских лиц в Кабуле в конце августа прошлого года. Он произвёл пуск ракеты Hellfire по автомобилю.
Как пишет The New York Times, на опубликованных кадрах видно, что в том месте, по которому был нанесён удар, за две с половиной минуты до атаки находились две фигуры. Одна из них была меньше другой. Предполагается, что это мог быть ребенок. Операторы беспилотника, очевидно, видели эту фигуру, прежде чем приняли решение об ударе.
На видео, одно из которых зернистое, по-видимому, с камеры тепловизора, видно, как машина подъезжает и заезжает во двор на жилой улице. По двору движутся размытые фигуры, а дети гуляют по улице за стенами за несколько мгновений до того, как был произведён пуск Hellfire. Затем можно увидеть, как соседи отчаянно сбрасывают воду во двор с крыш.
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Лайф напоминает, 29 августа США нанесли удар с беспилотника по автомобилю с взрывчаткой, с помощью которого боевики ИГИЛ* якобы намеревались совершить теракт. В результате этого погибла семья. "Талибан"** осудил американскую атаку, отметив, что США провели операцию на чужой земле и не уведомили о ней. Впоследствии американские СМИ узнали, что США на самом деле убили не террориста, а сотрудника американской НКО.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
** Организация, запрещённая ООН.
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