Хакеры украли у Красного Креста личные данные более 500 тысяч человек

Хакеры совершили кибератаку на компьютерные серверы Международного комитета Красного Креста (МККК), в результате чего были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более чем 515 тысяч человек.

"Были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении", — сообщает Красный Крест.

Отмечается, что информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. Как заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, в комитете потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности.

"Атака на данные людей, пропавших без вести, ещё больше усугубляет страдания и муки семей", — заключил Роберт Мардини.