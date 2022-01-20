Хакеры украли у Красного Креста личные данные более 500 тысяч человек
Украдена информация в том числе о тех, кто разлучён с семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий.
Фото © МККК
Хакеры совершили кибератаку на компьютерные серверы Международного комитета Красного Креста (МККК), в результате чего были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация более чем 515 тысяч человек.
"Были скомпрометированы персональные данные и конфиденциальная информация о более чем 515 000 крайне уязвимых людей, включая тех, кто разлучён со своими семьями в результате конфликтов, миграции и стихийных бедствий, пропавших без вести лиц и их семей, а также людей, находящихся в заключении", — сообщает Красный Крест.
Отмечается, что информация о кибератаке поступила по меньшей мере от 60 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца по всему миру. Как заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини, в комитете потрясены и озадачены тем, что эта гуманитарная информация может стать мишенью и подвергнуться опасности.
"Атака на данные людей, пропавших без вести, ещё больше усугубляет страдания и муки семей", — заключил Роберт Мардини.
Ранее Лайф сообщал, что хакеры из КНДР атаковали российских дипломатов перед Новым годом. По словам экспертов, киберпреступники, в частности, рассылали своим жертвам файлы, связанные с вакцинацией.
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