Reuters: Производителей чипов предупредили о возможных запретах экспорта в Россию

Власти Соединённых Штатов предупредили американские компании – производители чипом, что, если ситуация вокруг Украины станет напряжённой, могут быть введены ограничения на экспорт в Россию, в том числе блокирование для неё доступа к глобальным поставкам электроники. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, такой разговор состоялся накануне между представителями Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американской Ассоциации полупроводниковой промышленности. Отмечается, что производителей призвали быть готовыми к беспрецедентным мерам в отношении России.

"СНБ указал на то, что администрация активно рассматривает все варианты", — приводит агентство цитату из письма главы ассоциации, направленном членам объединения по итогам встречи.