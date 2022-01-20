Reuters: Производителей чипов предупредили о возможных запретах экспорта в Россию
Соединённые Штаты рассматривают такую возможность в рамках давления на Москву из-за эскалации ситуации вокруг Украины.
Белый дом © ТАСС / AP
Власти Соединённых Штатов предупредили американские компании – производители чипом, что, если ситуация вокруг Украины станет напряжённой, могут быть введены ограничения на экспорт в Россию, в том числе блокирование для неё доступа к глобальным поставкам электроники. Об этом сообщает агентство Reuters.
По его данным, такой разговор состоялся накануне между представителями Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и американской Ассоциации полупроводниковой промышленности. Отмечается, что производителей призвали быть готовыми к беспрецедентным мерам в отношении России.
"СНБ указал на то, что администрация активно рассматривает все варианты", — приводит агентство цитату из письма главы ассоциации, направленном членам объединения по итогам встречи.
Было отмечено, что рассматривается возможность "нанесения серьёзного ущерба российской экономике". Официально в Белом доме отказались подтвердить факт такой беседы с производителями чипов.
Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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