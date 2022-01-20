Экс-глава СБУ Смешко предложил переименовать Украину в Русь-Украину
Он считает, что таким образом получится восстановить историческое название государства.
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Властям Украины необходимо изменить название страны на Русь-Украина. Такое мнение высказал бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко.
"Я бы восстановил правдивое историческое название нашего государства. Наше государство должно называться Русь-Украина", — сказал Игорь Смешко в эфире телеканала "Наш".
При этом он уверен, что Русь и Россия это разные вещи. Смешко, объясняя различия, провёл аналогию с понятиями русский и российский.
Лайф рассказывал, что несколькими днями ранее в горсовете Киева вслед за Ровно и Львовом предложили переименовать Россию в Московию. Авторами инициативы выступили депутаты от партии "Голос", созданной музыкантом Святославом Вакарчуком.
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