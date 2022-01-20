Зятя из вирусного ролика про тёщу задержали по подозрению в убийстве

Как сообщает портал "Темрюк инфо" на своей странице в ВК, Щетинина задержали в одной из саун Краснодара. Он скрывался от полиции с октября 2021 года. Блогер был объявлен в розыск по подозрению в совершении серии преступлений, кражи, разбоя, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя Ахтанизовской. Сейчас его транспортируют в Темрюк.