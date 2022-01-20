Зятя из вирусного ролика про тёщу задержали по подозрению в убийстве
Он был объявлен полицией в розыск по подозрению в совершении целой серии преступлений и скрывался с октября прошлого года.
Кадр из видео © Instagram / Анастасия Щетинина
44-летний житель Темрюкского района Краснодарского края Алексей Щетинин, прославившийся как блогер в "Тиктоке" в качестве зятя, к которому бежит тёща пить пиво, задержан.
Как сообщает портал "Темрюк инфо" на своей странице в ВК, Щетинина задержали в одной из саун Краснодара. Он скрывался от полиции с октября 2021 года. Блогер был объявлен в розыск по подозрению в совершении серии преступлений, кражи, разбоя, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции и убийстве жителя Ахтанизовской. Сейчас его транспортируют в Темрюк.
Как сообщал Лайф ранее, тёща героя мема "Будем пить пиво" открестилась от разыскиваемого за кражи и убийство зятя. Менеджер женщины объяснил, что в прошлом году дочь и её супруг забрали все заработанные деньги и выгнали родительницу из дома.
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