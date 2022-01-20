Эпидемиолог Горелов предупредил об опасности "омикрона" для детей 2-5 лет

Дети от двух до пяти лет наиболее подвержены новому штамму коронавируса "омикрон". Для них он опаснее, чем для других, сообщил заместитель директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Всё чаще в инфекционный процесс вовлекаются дети, особенно опасен для детей раннего возраста от двух до пяти лет. Заболевание протекает у них с поражением верхних дыхательных путей и бронхов", – рассказал в беседе с ТАСС Александр Горелов.

По его словам, впервые стали отмечаться случаи бронхиолита, которые требуют госпитализации. При этом у каждого третьего ребенка отмечается диарея. Горелов подчеркивает, что также в группу риска по-прежнему входят люди старше 65 лет, которые в силу возраста и сопутствующих заболеваний могут тяжело переносить заболевание. Он также не исключает того, что перенесённый ковид во время беременности может негативно отразится на развитии будущего ребёнка.

"В этом случае у него может отмечаться задержка темпов нервно-психического и физического развития. Но это, к счастью, обратимая ситуация, поскольку детский организм пластичен, и при правильной реабилитации можно нивелировать это состояние", — рассказал эксперт.