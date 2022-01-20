Байден признал безрезультатными переговоры с Россией по вопросу безопасности
Вместе с тем он считает, что можно будет договориться о неразмещении стратегического вооружения на Украине.
Президент США Джо Байден. Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден заявил, что состоявшиеся в январе 2022 года переговоры с Россией по вопросу обеспечения безопасности не привели к какому-то результату. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.
"Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали", — сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.
Вместе с тем американский президент допустил, что с Россией могут быть достигнуты договорённости по вопросу о неразмещении стратегического вооружения на Украине. Лидер США отметил, что во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным тот заявил о двух требованиях России: чтобы Украина никогда не вошла в НАТО и чтобы там не было размещено стратегическое вооружение.
"Мы можем прийти к чему-то по второму элементу", — сказал Байден и добавил, что в этом случае Вашингтон захочет от России ответных шагов.
Лайф рассказывал, что на этой пресс-конференции Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.
Напомним, что 10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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