Байден признал безрезультатными переговоры с Россией по вопросу безопасности

Президент США Джо Байден заявил, что состоявшиеся в январе 2022 года переговоры с Россией по вопросу обеспечения безопасности не привели к какому-то результату. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции в Белом доме.

"Пока что те три встречи, которые у нас были, ничего не дали", — сказал Байден на пресс-конференции в Белом доме.

Вместе с тем американский президент допустил, что с Россией могут быть достигнуты договорённости по вопросу о неразмещении стратегического вооружения на Украине. Лидер США отметил, что во время его переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным тот заявил о двух требованиях России: чтобы Украина никогда не вошла в НАТО и чтобы там не было размещено стратегическое вооружение.

"Мы можем прийти к чему-то по второму элементу", — сказал Байден и добавил, что в этом случае Вашингтон захочет от России ответных шагов.