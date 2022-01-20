На Сахалине неизвестные "заминировали" десятки школ

На адреса электронной почты школ Южно-Сахалинска поступили сообщения о минировании учреждений. Классные руководители сообщают об этом в родительских чатах, добавляя, что сейчас детей не пустят в школы.

"Пожалуйста, предупредите ваших детей на случай, если сегодня у них внеурочное занятие, визит в библиотеку и так далее, — доступ в школу запрещён! В образовательное учреждение вызваны спецслужбы для обследования здания", — приводит одно из сообщений SKR.su.

Так, экстренные службы приехали к СОШ № 21, 22, 26 в Южно-Сахалинске. Также сигнал поступил в школу № 30 в планировочном районе Луговое. Всего аналогичные сообщения получили более 20 школ. Уточняется, что в связи с тем, что дети находятся на дистанционном обучении, угрозы для них нет, но на всякий случай их предупредили о запрете доступа к образовательным учреждениям.

"26 учреждений получили сообщения о "минировании". Дети и педагоги на удалёнке. Тем не менее сигналы получены, первоочередные меры для обеспечения безопасности приняты", — рассказали в администрации Южно-Сахалинска.