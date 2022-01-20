Россия вошла в первую пятёрку стран по спросу на компьютерные игры

Россия оказалась в первой пятёрке стран по объёму потребляемого геймингового контента. В топ-5 также вошли Китай, США, Южная Корея и Япония. При этом аналитики указали на то, что РФ всё же пока отстаёт от большинства лидеров по темпам формирования нового игрового продукта.

"Проведённый BCG анализ показал, что Россия оказалась среди крупнейших стран... Россия пока отстаёт от большинства стран-лидеров по темпам формирования нового контента в этой сфере, что создаёт предпосылки к развитию индустрии в стране", — приводит РИА "Новости" выводы исследователей из консалтинговой компании BCG.

По данным аналитиков, на фоне пандемии цена акций компаний игрового сектора выросла от 22% до 39%, а геймеры в США потратили на игры за этот период на 75% больше денег. Исследования BCG показали, что общий объём рынка достиг рекордных значений в 175 миллиардов долларов (около 13 триллионов рублей), и ожидается, что рост продолжится на уровне 10% ежегодно. Успех стран, стремящихся обеспечить поддержку собственной игровой индустрии, зависит от финансовой поддержки молодых компаний в игровой сфере, создания необходимой геймерам инфраструктуры, правового регулирования в области создания игр и вложений в образование будущих специалистов в данной сфере, считают эксперты.