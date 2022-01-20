Мясников рассказал, при каких симптомах лучше сидеть дома, а не идти к врачу

При температуре ниже 38 градусов и симптомах ОРВИ лучше соблюдать домашний режим, а не обращаться за помощью в медучреждение. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников. Об этом он написал в своём телеграм-канале, комментируя СМС-рассылку о росте числа заболевших коронавирусом в Москве из-за распространения омикрон-штамма, где также говорилось о возможности посетить дежурного врача поликлиники без записи.

"Зачем при симптомах ОРВИ, при температуре ниже 38 обращаться к врачу? Да, мы готовы принять, но пациентов я спрошу: зачем? Чего вы ждёте от такого обращения? Чтобы вас успокоили, заверили, что всё хорошо, и дали те же капельки в нос и парацетамол?" — написал Мясников.

Он отметил, что наплыв обращений может создать сложности для эффективной работы амбулаторной службы. Врач добавил, что понимает желание людей при болезни увериться, что всё будет хорошо, но призвал проявить благоразумие и справляться с лёгкой ОРВИ так, как делали это всегда. Мясников также поблагодарил власти за организацию работы амбулаторий.