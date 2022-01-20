Невролог Евдокимов назвал болезни, обостряющиеся во время сна

В течение суток есть часы, когда органы или целые системы органов особенно уязвимы. Невролог Александр Евдокимов связывает это с циркадными циклами, или суточными ритмами, когда одни гормоны активизируются, а другие снижают влияние на организм.

В беседе с Пятым каналом Евдокимов рассказал, что пик инсультов, инфарктов и сердечно-сосудистых заболеваний приходится на утренние часы. С четырёх до шести утра кровь становится наиболее густой, это может вызвать ишемию и даже спровоцировать гипертонический криз.

"Также крайне неполезно употребление жирной пищи после полуночи. Таким образом можно получить обострение холецистита. Это связано с тем, что после 24 часов активизируется желчно-выделительная система и начинает активно работать печень", — сказал невролог.

Александр Евдокимов для сохранения здоровья рекомендует выпивать перед сном стакан воды. Особенно это актуально в том случае, если вы страдаете проблемами с сердечно-сосудистой системой, а кровь имеет склонность сгущаться. Также не стоит резко вскакивать с кровати после пробуждения. Если же вы страдаете сахарным диабетом, то никогда не тренируйтесь на ночь.