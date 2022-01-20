В Забайкальском крае экс-глава района задохнулся в машине

Экс-глава Тунгиро-Олёкминского района Юрий Сапов и его спутник погибли в автомобиле. Они задохнулись, когда УАЗ застрял во льду. Об этом сообщает агентство "Чита.ру" со ссылкой на пресс-службу УМВД по Забайкальскому краю.

"Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Материалы переданы в следственное управление СКР для принятия решения о возбуждении дела или об отказе от него", — приводит издание комментарий ведомства.

Как отмечается, Сапов и его спутник на машине застряли во льду и не смогли выбраться. Решив погреться и не заглушив автомобиль, они задохнулись.