Терапевт Ефимова рассказала, что может изменить ежедневный контрастный душ
Важно не устраивать себе сразу ледяные обливания — этим можно только повредить здоровью.
Фото © Pexels
Закаливание является самым простым способом укрепить иммунитет. Оно позволяет не только усилить обмен веществ, сделать организм менее восприимчивым к ОРВИ и простудам, но и наладить сон, рассказала врач-терапевт Анна Ефимова.
В беседе с РИА "Новости" она пояснила, как нужно вводить в свою жизнь такие виды повышения иммунитета. Следует постепенно понижать температуру, что позволит избежать простуды и привыкнуть к закаливанию.
"Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бёдрам и только потом — к спине. Через неделю можно ещё понизить температуру на два градуса", — порекомендовала Анна Ефимова.
Процесс обливания сначала стоит начать с согревания. Для этого следует пару минут постоять под горячим душем, а потом на 15 секунд включить прохладную воду, на 15 секунд — тёплую. Эту процедуру нужно совершить трижды, а завершить процедуру лучше всего холодной водой. Сеансы постепенно следует увеличить до 40–60 секунд.
А ранее Лайф писал, что тренер рассказала, как с помощью бега повысить иммунитет к вирусным инфекциям. Здоровым людям специалист также рекомендовала заниматься с дыхательным тренажёром.
Комментариев: 0