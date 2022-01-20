Терапевт Ефимова рассказала, что может изменить ежедневный контрастный душ

Закаливание является самым простым способом укрепить иммунитет. Оно позволяет не только усилить обмен веществ, сделать организм менее восприимчивым к ОРВИ и простудам, но и наладить сон, рассказала врач-терапевт Анна Ефимова.

В беседе с РИА "Новости" она пояснила, как нужно вводить в свою жизнь такие виды повышения иммунитета. Следует постепенно понижать температуру, что позволит избежать простуды и привыкнуть к закаливанию.

"Понизьте температуру воды на два градуса. С помощью ковшика обливайте медленно икры и голени, после перейдите к бёдрам и только потом — к спине. Через неделю можно ещё понизить температуру на два градуса", — порекомендовала Анна Ефимова.

Процесс обливания сначала стоит начать с согревания. Для этого следует пару минут постоять под горячим душем, а потом на 15 секунд включить прохладную воду, на 15 секунд — тёплую. Эту процедуру нужно совершить трижды, а завершить процедуру лучше всего холодной водой. Сеансы постепенно следует увеличить до 40–60 секунд.