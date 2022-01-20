Юрист Соловьёв рассказал, как отсрочить выплаты по кредиту

Среди законных способов снижения долговой нагрузки и отсрочки выплат по кредитам и микрозаймам можно упомянуть рефинансирование или оформление кредитных каникул. Это отметил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Вообще же методы есть разные, правда, некоторые из них грозят репутационными рисками.

Эксперт в интервью агентству "Прайм" напомнил, что отменить выплаты можно с помощью процедуры личного банкротства. При отсутствии ликвидного имущества долговые обязательства так и останутся неисполненными. Однако процедура занимает много времени и несёт репутационные риски, предупреждает эксперт. А вот рефинансирование он назвал самым действенным методом.

"Несмотря на снижение в итоге получаемых с выданного займа сумм, многие кредитные организации идут на это, понимая, что такое решение в итоге может гарантировать оперативный возврат тела кредита и определённой части прибыли", — объясняет Соловьёв.

Что же касается кредитных каникул, то основанием для них может послужить изменение материального положения заёмщика из-за потери работы, заболевание, временная нетрудоспособность, смерть или болезнь близкого родственника. В этом случае, говорит Соловьёв, главное — привести обоснованные аргументы для отсрочки выплат. Юрист подчеркнул, что в связи с пандемией коронавируса физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ковидных ограничений, доступна упрощённая процедура.