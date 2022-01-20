Пиар-менеджер певицы и блогера Регины Тодоренко Нина Пономарёва в ответ на обвинения писательницы из Петербурга Дарины Мишиной заявила, что никаких договорённостей между известной телеведущей и автором не было. Претендентов на сотрудничество по написанию детской книжки о путешествиях было много, и обвинительница — только одна из них, знать ей о формате тендера на заказ было не обязательно, считает представитель знаменитости.

"А почему мы должны были им об этом говорить? Мы с ними не сотрудничали. Пусть девушки предоставят какие-то доказательство того, что мы с ними работали, того, что они два года разрабатывали персонажей. Мы что взяли их идею и где-то её используем? Мы девушкам ничего не обещали", — заявила k"КП-Санкт-Петербург" менеджер Тодоренко Нина Пономарёва.

Она заявила, что автор идеи — Регина — обратилась к нескольким исполнителям, раздав им тендерное задание. Когда вышло то интервью Тодоренко о выходе книги, она уже работала с несколькими авторами и разработчиками проекта. И если девушки сделали какое-то тестовое задание и предоставили их, то, по словам пиарщицы знаменитости, телеведущая не сможет пользоваться этими материалами.

"Так что они могут не переживать", — уверяет пиар-менеджер звезды.