Захарова увидела преступную халатность в том, какие вопросы журналисты задавали Байдену

Американские журналисты на пресс-конференции президента США Джо Байдена допустили преступную халатность, формулируя вопросы о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сотрудники СМИ приписывали Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины как факт, одновременно умалчивая о расширении НАТО на восток.

"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определённостью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Она отметила, что журналисты на пресс-конференции Байдена, посвящённой первой годовщине его президентства, задавали вопросы так, как будто не знали ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном.

Как сообщал Лайф ранее, Байден на пресс-конференции заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.