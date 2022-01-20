Захарова увидела преступную халатность в том, какие вопросы журналисты задавали Байдену
Представитель МИД отметила, что американские СМИ как будто не знают ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном.
Фото © Telegram-канал / Мария Захарова
Американские журналисты на пресс-конференции президента США Джо Байдена допустили преступную халатность, формулируя вопросы о России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Сотрудники СМИ приписывали Москве планы по эскалации ситуации вокруг Украины как факт, одновременно умалчивая о расширении НАТО на восток.
"Удивительно, как американские журналисты на пресс-конференции Байдена со всей определённостью говорят о "нападении России на Украину" и как будто никогда не слышали про расширение НАТО на восток, обязательствах западных стран о неделимости безопасности. Что это? Святая простота или непозволительная наивность? Думаю, преступная халатность", — написала Захарова в своём Telegram-канале.
Она отметила, что журналисты на пресс-конференции Байдена, посвящённой первой годовщине его президентства, задавали вопросы так, как будто не знали ничего о провокациях киевского режима и их поддержке Вашингтоном.
Как сообщал Лайф ранее, Байден на пресс-конференции заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Американский президент пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.
Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
Комментариев: 0