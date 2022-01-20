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Псаки объяснила, какие действия России США будут считать вторжением на Украину

Президент США пригрозил Москве невиданными санкциями за гипотетическую попытку нападения на соседнюю страну.

19 января, 23:56

© Минобороны РФ

Соединённые Штаты будут рассматривать как вторжение на территорию Украины любое передвижение войск России через границу этой страны. Так заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден чётко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением", — говорится в заявлении Псаки по итогам пресс-конференции Байдена.

Она напомнила о словах Байдена по поводу того, что в случае такого шага России "будет дан быстрый, жёсткий и единый ответ со стороны Соединённых Штатов и их союзников".

Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой

Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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