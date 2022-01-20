Псаки объяснила, какие действия России США будут считать вторжением на Украину

Соединённые Штаты будут рассматривать как вторжение на территорию Украины любое передвижение войск России через границу этой страны. Так заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент Байден чётко говорил российскому президенту: если какие-либо военные силы России пересекут украинскую границу, это будет новым вторжением", — говорится в заявлении Псаки по итогам пресс-конференции Байдена.