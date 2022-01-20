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Историк Хойер заявила о возможности введения США санкций против Германии

Автор статьи считает, что зависимость Берлина от Москвы растёт и этому способствовали канцлеры Шрёдер и Меркель.

19 января, 23:33
<p>Фото © <a href="https://www.nord-stream2.com/media-info/images/connecting-pipe-sections-above-water-800/?page=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">nord-stream2</a></p>

Фото © nord-stream2

Соединённые Штаты могут из-за газопровода "Северный поток – 2" ввести санкции не только против России, но и против Германии. Такое мнение выразила историк Катя Хойер в колонке для газеты Telegraph.

"Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос ещё не снят с повестки дня", — пишет Хойер.

Она считает очень сильной зависимость Берлина от Москвы в вопросе поставок топлива, это якобы не даёт властям ФРГ проводить антироссийскую политику. Зависимость эта только увеличится, когда Германия откажется от атомных электростанций, отмечает Хойер.

По её мнению, в этом нельзя винить только нынешнее правительство, в том числе главу МИД Анналену Бербок. По мнению историка, свой вклад в такое положение дел внесли бывшие канцлеры Герхард Шрёдер и Ангела Меркель.

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Как сообщал Лайф, 18 января в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В Москву глава ведомства ФРГ прибыла из Киева, где также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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