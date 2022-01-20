Историк Хойер заявила о возможности введения США санкций против Германии
Автор статьи считает, что зависимость Берлина от Москвы растёт и этому способствовали канцлеры Шрёдер и Меркель.
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Соединённые Штаты могут из-за газопровода "Северный поток – 2" ввести санкции не только против России, но и против Германии. Такое мнение выразила историк Катя Хойер в колонке для газеты Telegraph.
"Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос ещё не снят с повестки дня", — пишет Хойер.
Она считает очень сильной зависимость Берлина от Москвы в вопросе поставок топлива, это якобы не даёт властям ФРГ проводить антироссийскую политику. Зависимость эта только увеличится, когда Германия откажется от атомных электростанций, отмечает Хойер.
По её мнению, в этом нельзя винить только нынешнее правительство, в том числе главу МИД Анналену Бербок. По мнению историка, свой вклад в такое положение дел внесли бывшие канцлеры Герхард Шрёдер и Ангела Меркель.
Как сообщал Лайф, 18 января в Москве прошли переговоры глав МИД РФ и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок. В Москву глава ведомства ФРГ прибыла из Киева, где также провела рабочую встречу и заявила о возможных мерах против "Северного потока – 2", если эскалация конфликта на Украине продолжится.
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