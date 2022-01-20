Историк Хойер заявила о возможности введения США санкций против Германии

Соединённые Штаты могут из-за газопровода "Северный поток – 2" ввести санкции не только против России, но и против Германии. Такое мнение выразила историк Катя Хойер в колонке для газеты Telegraph.

"Германия чудом избежала экономических санкций США из-за "Северного потока – 2", и этот вопрос ещё не снят с повестки дня", — пишет Хойер.

Она считает очень сильной зависимость Берлина от Москвы в вопросе поставок топлива, это якобы не даёт властям ФРГ проводить антироссийскую политику. Зависимость эта только увеличится, когда Германия откажется от атомных электростанций, отмечает Хойер.