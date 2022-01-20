Вильфанд предупредил россиян об аномально тёплой погоде в ближайшие дни
Особенно сильно это скажется на сибирских регионах, заявил метеоролог. Температура в Москве превысит норму на 4-5 градусов.
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Все регионы России в ближайшие дни захватит аномально тёплая погода, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В Сибири это будет особенно явным — там температурный фон превысит норму на 8-16 градусов, рассказал метеоролог.
"Если смотреть на синкопическую карту аномалий, то повсеместно температура выше нормы. Исключение составляет только Чукотка. Наиболее значительная аномалия температуры в Сибири", — сообщил Вильфанд в интервью ТАСС.
Так, в Туруханском крае на севере Красноярского края минимальные значения температуры достигнут 20-24 градусов мороза, что для региона аномально, рассказал Вильфанд. Также метеоролог рассказал, что температура в Москве превысит норму на 4-5 градусов. К нормальным значениям она приблизится лишь к воскресенью. В четверг днём, по данным Гидрометцентра, в столице ожидается 4-2 градуса мороза, в пятницу и субботу — 6-4 градуса мороза, в воскресенье — 9-4 градуса мороза, в понедельник — 11-6 градусов мороза, во вторник — 9-4 градусов мороза.
Как сообщал Лайф ранее, Вильфанд призвал россиян не рассчитывать на крещенские морозы в этом году. А на самом деле, по его мнению, такого явления вообще нет, многолетние наблюдения доказывают, что стабильное понижение температуры в дни традиционных купаний в проруби — крайне редкая история.
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