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Байден заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным

По словам американского лидера, эта тема поднималась в ходе прошлых встреч с его российским коллегой.

19 января, 22:56

Кадр из видео © YouTube-канал / CNBC

Президент США Джо Байден заявил о возможности проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его пребывания на должности 46-го президента США.

"Да", — ответил Байден на вопрос о том, рассматривает ли он возможность провести новую встречу с президентом РФ, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг Украины.

В ходе прошлых контактов с Путиным, по словам Байдена, лидеры двух стран обсуждали возможность проведения ещё одной встречи, если в этом будет необходимость.

"Так что я всё ещё думаю, что такая возможность существует", — подчеркнул хозяин Белого дома.

Песков: Готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

Песков: Готовности для нового разговора Путина и Байдена пока нет

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал мудрость Путина и Байдена хорошей почвой для компромисса. По его словам, прошедшие переговоры оптимизма не внушают, а демонстрируют неготовность Вашингтона услышать Москву.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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