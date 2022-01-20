Байден заявил, что считает возможным новый саммит с Путиным

Президент США Джо Байден заявил о возможности проведения нового саммита с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его пребывания на должности 46-го президента США.

"Да", — ответил Байден на вопрос о том, рассматривает ли он возможность провести новую встречу с президентом РФ, чтобы попытаться найти выход из ситуации вокруг Украины.

В ходе прошлых контактов с Путиным, по словам Байдена, лидеры двух стран обсуждали возможность проведения ещё одной встречи, если в этом будет необходимость.

"Так что я всё ещё думаю, что такая возможность существует", — подчеркнул хозяин Белого дома.