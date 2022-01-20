Американский сенатор Уикер призвал "расквасить нос" России

США и НАТО должны действовать агрессивно против руководства России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил американский сенатор-республиканец Роджер Уикер, известный своими резкими высказываниями.

"Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине", - сказал Уикер на пресс-конференции.

Политик при этом уверен, что в России "ностальгируют по империи зла" и желают ее воссоздания. Такие выводы он сделал после недавнего визита на Украину.