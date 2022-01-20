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Американский сенатор Уикер призвал "расквасить нос" России

Политик уверен, что Москва ностальгирует по "империи зла" и желает вновь обрести былую мощь.

19 января, 23:08

Фото © Facebook / U.S. Department of Defense (DoD)

США и НАТО должны действовать агрессивно против руководства России в случае эскалации ситуации вокруг Украины. С таким заявлением выступил американский сенатор-республиканец Роджер Уикер, известный своими резкими высказываниями.

"Я думаю, что альянс, наши друзья в НАТО, и двухпартийное большинство готовы оказать содействие Украине", - сказал Уикер на пресс-конференции.

Политик при этом уверен, что в России "ностальгируют по империи зла" и желают ее воссоздания. Такие выводы он сделал после недавнего визита на Украину.

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Лайф рассказывал, что своей пресс-конференции американский лидер Джо Байден заявил, что вторжение на Украину станет для России катастрофой. Он пригрозил санкциями, с которыми Москве до сих пор не приходилось сталкиваться.

Напомним, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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