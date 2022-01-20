Врач Хухрев посоветовал, что делать после встречи с больным ковидом

Среди заражённых ковидом могут быть те, кто ещё не знает о присутствии вируса в своём организме. Поэтому после общения с человеком с симптомами простудного заболевания лучше выпить витамин C и витамин D и промыть нос. В течение семи-десяти дней нужно внимательно следить за состоянием здоровья и при появлении любых симптомов CoViD-19 обратиться к врачу. Такие рекомендации дал кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев.

"Если вы контактировали с человеком, инфицированным "омикроном", то симптомы могут проявиться или нет за один-два дня, но мы пока не можем оценить, в какой пропорции "омикрон" у нас в стране", — отметил Хухрев в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что некоторые врачи рекомендуют закапать в нос интерферон альфа, это вещество входит в состав средств для профилактики ОРВИ. Терапевт при этом заметил, что точных данных, подтверждающих профилактическое действие препарата против коронавируса, пока нет. Он уточнил, что снизить риск заражения можно с помощью вакцинации. Хоть она и не даёт стопроцентную защиту от заболевания, но поможет избежать тяжёлого течения CoViD-19, считает медик.