Дерматолог Вертиева рассказала, как родинки превращаются в меланому
Есть целый ряд признаков, по которым рак кожи можно выявить на ранней стадии, если вовремя обратиться к врачу.
Фото © Pexels
Злокачественные опухоли, или меланомы, в 80% случаев формируются на здоровых участках кожи, только в 20% они могут вырасти из родинок. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.
"Раньше говорили, что если у вас родинка выросла больше шести миллиметров, то надо срочно обращаться к врачу. На самом деле сейчас есть меланомы даже меньших размеров. Мы можем диагностировать опухоли от двух миллиметров. Поэтому я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу", — рассказала Екатерина Вертиева в беседе с телеканалом "360".
По словам дерматолога, когда меланома формируется из родинки, то у неё меняются границы, она буквально начинает расползаться. Родинка начинает менять цвет: чаще всего становится из коричневой чёрной. Ещё она увеличивается в размерах.
Онкодерматолог отмечает, что помимо меланом бывают и другие злокачественные новообразования, свидетельствующие о раке кожи. Речь идёт о базально-клеточных опухолях и плоскоклеточных опухолях. Они не болят, не чешутся и представляют собой шелушащиеся розовые пятна.
А ранее Лайф писал, что любителей бокала вина за ужином предупредили сразу о двух смертоносных видах рака. Виноградный напиток может сыграть злую шутку с кожей, пищеводом, гормональным балансом, молочными железами, а также со сном человека.
Комментариев: 0