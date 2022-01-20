Дерматолог Вертиева рассказала, как родинки превращаются в меланому

Злокачественные опухоли, или меланомы, в 80% случаев формируются на здоровых участках кожи, только в 20% они могут вырасти из родинок. Об этом заявила врач-онкодерматолог клиники кожных и венерических болезней имени Рахманова Екатерина Вертиева.

"Раньше говорили, что если у вас родинка выросла больше шести миллиметров, то надо срочно обращаться к врачу. На самом деле сейчас есть меланомы даже меньших размеров. Мы можем диагностировать опухоли от двух миллиметров. Поэтому я всегда прошу своих пациентов: если родинка за полгода увеличилась в два раза, то лучше обратиться к врачу", — рассказала Екатерина Вертиева в беседе с телеканалом "360".

По словам дерматолога, когда меланома формируется из родинки, то у неё меняются границы, она буквально начинает расползаться. Родинка начинает менять цвет: чаще всего становится из коричневой чёрной. Ещё она увеличивается в размерах.

Онкодерматолог отмечает, что помимо меланом бывают и другие злокачественные новообразования, свидетельствующие о раке кожи. Речь идёт о базально-клеточных опухолях и плоскоклеточных опухолях. Они не болят, не чешутся и представляют собой шелушащиеся розовые пятна.