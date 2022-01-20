Иммунолог Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона"

Люди, сделавшие прививку от коронавируса в последние три месяца, наиболее защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса "омикрон". Об это рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от "омикрона", – заявил Владимир Болибок в беседе с URA.RU.

Он отмечает, что такие люди не заболевают новым штаммом ковида. По словам иммунолога, при контакте с возбудителем ковида может возникнуть лишь инаппарантная инфекция (без проявлений болезни), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится.