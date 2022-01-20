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Иммунолог Болибок рассказал, кто наиболее защищён от "омикрона"

Даже при контакте с больным у этой категории людей может возникнуть лишь инаппарантная инфекция, не имеющая клинических признаков.

20 января, 00:38

Фото © Pixabay

Люди, сделавшие прививку от коронавируса в последние три месяца, наиболее защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса "омикрон". Об это рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте – это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от "омикрона", – заявил Владимир Болибок в беседе с URA.RU.

Он отмечает, что такие люди не заболевают новым штаммом ковида. По словам иммунолога, при контакте с возбудителем ковида может возникнуть лишь инаппарантная инфекция (без проявлений болезни), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится.

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А ранее Лайф писал, что врач Хухрев посоветовал, что делать после встречи с больным ковидом. Терапевт отметил, что некоторые могут не знать, что уже стали носителями "омикрона", и без опасений общаться с другими людьми.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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