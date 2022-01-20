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Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"

Глава правительства подчеркнул решимость Берлина защищать Украину в случае "российской агрессии".

20 января, 00:10
<p>Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa</p>

Олаф Шольц. Фото © ТАСС / dpa

России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот". С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Политик заверил, что Берлин будет защищать Украину, если Россия вдруг решит напасть на неё.

"Германия намерена отстаивать территориальную целостность Украины, и Россия должна признать, что сила в правде, а не наоборот", — сказал Шольц.

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Как уже рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря 2021-го в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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