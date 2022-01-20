Канцлер ФРГ Шольц призвал Россию признать, что "сила в правде"

России следует признать, что "сила в правде, а не наоборот". С таким заявлением выступил канцлер ФРГ Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме. Политик заверил, что Берлин будет защищать Украину, если Россия вдруг решит напасть на неё.