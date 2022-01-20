В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток
Полиция разыскивает двоих неизвестных. Другие подробности, равно как и мотивы преступления, пока не оглашаются.
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UPDATE: The victim in this shooting has been pronounced deceased in the hospital. https://t.co/1Z49wAnf0X— Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 19, 2022
В Питтсбурге, США, неизвестные обстреляли школьный автобус. В это время там находились только ученик и водитель. 15-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии. Позже он скончался в больнице.
"У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен <...> пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал", — сообщил департамент полиции Питтсбурга.
Сразу после обстрела автобуса школу закрыли, но сейчас учреждение уже работает вновь. Полиция проводит осмотр места происшествия. Правоохранители разыскивают как минимум двоих подозреваемых.
Ранее Лайф сообщал, что неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали.
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