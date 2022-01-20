В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

UPDATE: The victim in this shooting has been pronounced deceased in the hospital. https://t.co/1Z49wAnf0X — Pittsburgh Public Safety (@PghPublicSafety) January 19, 2022

В Питтсбурге, США, неизвестные обстреляли школьный автобус. В это время там находились только ученик и водитель. 15-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии. Позже он скончался в больнице.

"У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен <...> пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал", — сообщил департамент полиции Питтсбурга.

Сразу после обстрела автобуса школу закрыли, но сейчас учреждение уже работает вновь. Полиция проводит осмотр места происшествия. Правоохранители разыскивают как минимум двоих подозреваемых.