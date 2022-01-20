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В США обстреляли школьный автобус, погиб подросток

Полиция разыскивает двоих неизвестных. Другие подробности, равно как и мотивы преступления, пока не оглашаются.

20 января, 01:00
<p>© Twitter / <a href="https://twitter.com/BMayo_WTAE/status/1483884412978839568" target="_blank" rel="noopener noreferrer">BMayo_WTAE</a></p>

© Twitter / BMayo_WTAE

В Питтсбурге, США, неизвестные обстреляли школьный автобус. В это время там находились только ученик и водитель. 15-летний подросток был госпитализирован в критическом состоянии. Позже он скончался в больнице.

"У него было по меньшей мере одно огнестрельное ранение в грудь. Он был застрелен <...> пока сидел в школьном автобусе. Медики доставили его в больницу в критическом состоянии. Больше никто не пострадал", — сообщил департамент полиции Питтсбурга.

Сразу после обстрела автобуса школу закрыли, но сейчас учреждение уже работает вновь. Полиция проводит осмотр места происшествия. Правоохранители разыскивают как минимум двоих подозреваемых.

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Ранее Лайф сообщал, что неизвестный открыл стрельбу во время концерта в США, шестеро пострадали.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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