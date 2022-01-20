Добытчики минтая в России потеряли более $400 млн из-за закрытых китайских портов

Длившийся больше года запрет Китая на приём российской рыбы привёл к многомиллионным потерям добытчиков. Об этом заявили в Ассоциации добытчиков минтая, оценив убытки в $400 млн.

Как пишет РБК, ограничения действовали больше года. Тогда, в октябре 2020-го, КНР начала закрывать свои порты для российской продукции после того, как на упаковке поступившей из России рыбы были обнаружены следы коронавируса. В декабре 2020-го закрылся последний порт Далянь.

В 2021 году, по данным Росрыболовства, на Дальнем Востоке было добыто 3,5 млн тонн водных биоресурсов, из них 1,7 млн тонн (или почти 49%) был минтай. Из-за закрытия китайского рынка летом 2021 года на Дальнем Востоке возникли излишки минтая, а в Центральной России — наоборот, риск дефицита. Переработчики ожидали падения цен и не торопились покупать минтай.

Однако в начале 2022 года Китай неожиданно возобновил работу портов. Первое российское судно с более чем 7 тыс. тонн рыбной продукции, по данным Росрыболовства, зашло в порт Даляня 16 января.