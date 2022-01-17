Кредиторам дали волю: сколько теперь они могут списать со счетов должников С 1 февраля вступает в силу закон, запрещающий взыскивать с должника последнее. Однако не все смогут им воспользоваться. 16 января, 21:40 Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Владимир Путин в ходе своей прямой линии подтвердил, что доходы на уровне прожиточного минимума у россиян забираться не должны, даже в счёт оплаты долга по кредитам. Для этих целей даже был принят специальный закон (№ 234-ФЗ от 29 июня 2021 года), который вступает в силу с 1 февраля. Однако кредиторы (в первую очередь банки) нашли правовые лазейки, позволяющие обойти положения анонсированного президентом закона и прочих ограничений на взыскание долгов. Гарантированно сохранить за собой хотя бы прожиточный минимум смогут только те должники, которые предпримут определённые шаги.

Новые правила взыскания долгов

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

В России любые взыскания денежных средств производятся только на основании исполнительных документов, к которым относятся исполнительный лист, постановление судебного пристава, судебный приказ, индивидуальная надпись нотариуса и ряд других распорядительных документов судов — так определено статьёй 12 закона 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". В законе, который начнёт действовать в этом году с 1 февраля, указано, что сохранение ежемесячного дохода должника-гражданина в размере не ниже величины прожиточного минимума должно быть обеспечено в случае осуществления исполнительного производства. Однако кредиторы могут получить судебный приказ либо исполнительную надпись нотариуса и, минуя судебного пристава-исполнителя, самостоятельно отнести такой документ в банк, который, в свою очередь, если не будет иметь законных распоряжений относительно сохранения на банковском счёте должника прожиточного минимума с ежемесячных поступлений от заработной платы, пенсии, дохода от деятельности индивидуального предпринимателя или самозанятого лица, просто произведёт списание всех средств в пользу кредитора.

Кто может запретить списывать прожиточный минимум?

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

Во-первых, судебный пристав. Но для этого должнику нужно знать о том, что кредитор обратился за взысканием в Федеральную службу судебных приставов (ФССП). Получив такую информацию, задолжавший гражданин может обратиться с заявлением в ФССП о сохранении ему прожиточного минимума. В этом заявлении должник указывает банковский счёт, на котором будет сохраняться неприкосновенный для кредиторов остаток средств, а пристав направляет в банки информацию о том, что списание долгов заявителя возможно полностью со всех счетов, за исключением "защищённого", того самого, который указан должником в заявлении.

Во-вторых, сам должник может обратиться с заявлением напрямую в свой банк с требованием оставлять прожиточный минимум при удержании долгов по любым исполнительным документам. Правда, тут есть подвох: если заявление не направлено по почте заказным письмом с уведомлением, то банк может его "потерять", тогда по судебному приказу или исполнительной надписи нотариуса спишут всё, что будет на счёте. То есть сохранение прожиточного минимума просто по факту существования закона не заработает. Писать заявление должнику в любом случае нужно.

— Механизм реализации права должников на прожиточный минимум, указанный в законе № 234-ФЗ, выглядит несколько странно, — считает адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. — Получается, что с каждого поступления на счёт должника банк должен будет высчитывать неприкосновенный остаток (в нынешнем году это 13 026 рублей. — Прим. Лайфа), и хорошо, если при этом не будет допущено ошибок. Ведь сколько бы ни было у должника в семье иждивенцев, формально все они должны жить на оставленный минимум. Конечно, должник может ходатайствовать перед судом, чтобы ему оставили большую часть дохода, но никаких гарантий нет, что такое прошение будет удовлетворено.

Долги пенсионеров

Пенсионный фонд РФ. Фото © ТАСС / Владислав Шатило

Согласно действующим законам, взыскатель может вообще не обращаться и в банк должника, а сразу идти к работодателю или, если задолжавший является пенсионером, в Пенсионный фонд России (ПФР). В случае обращения кредитора к работодателю у должника теоретически есть вариант договориться и отнести соответствующее заявление в банк, на счёт которого начисляется зарплата. А вот с ПФР так сделать не получится, ведь Пенсионный фонд это не исполнительный орган и не кредитное учреждение, поэтому он не наделён правом сохранять прожиточный минимум. То есть до тех пор, пока должник-пенсионер не сможет "забронировать" в банке определённый счёт, который будет "защищён" от взыскания, у него будут списывать деньги в размере 50% в момент зачисления их Пенсионным фондом. Производиться это будет на основании статьи 99 закона "Об исполнительном производстве".

— К сожалению, в законе нет отдельного упоминания пенсионеров, — замечает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Хотя есть указание, что льгота на сохранение прожиточного минимума распространяется и на иные, помимо заработной платы, периодические доходы должника. По факту пенсия — это тоже доход. Но, пока нет никаких разъяснений, я полагаю, что пенсионерам-должникам придётся ходить к приставам или в суды, чтобы получить некий распорядительный акт о защите хотя бы части своей пенсии в размере прожиточного минимума.

Когда оставят больше минимума

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Согласно закону социальные пособия, выплаты из бюджетов всех уровней пострадавшим от катастроф не учитываются в размере минимума, оставляемого должнику, но и не списываются.

Например, если задолжавший россиянин получает доход в виде зарплаты, но ему ещё положено пособие, то такому должнику сохранят и пособие, и прожиточный минимум от зарплаты.

Правда, это не касается ситуаций, когда с должника взыскиваются алименты или компенсация возмещения вреда, причинённого здоровью, либо суммы, взыскиваемые в связи с возмещением ущерба, причинённого преступлением. По этим основаниям прожиточный минимум вообще могут не сохранять.

Авторы Максим Греков