Глава Минобороны Украины Резников призвал ввести упреждающие санкции против РФ

Незамедлительное введение санкций против России может предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт. Такое мнение высказал министр обороны Украины Александр Резников.

В интервью Би-би-си он заявил, что Россия якобы использует против Украины гибридную атаку и ответ Киева на неё мог бы тоже быть гибридным.

"Уверен, что США и Соединённое Королевство вместе с европейскими партнёрами могли бы делать больше для нашей обороны. В экономической сфере — санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это "до", а не "после" — исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их", — заявил глава Минобороны Украины.

Он призвал западных лидеров показать Москве, что это вторжение обойдётся дорого и что санкции могут быть введены незамедлительно. Резников считает, что промедление обернётся масштабными проблемами для Европы, так как конфликт между РФ и Украиной приведёт к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев в страны ЕС.