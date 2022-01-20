Глава Минобороны Украины Резников призвал ввести упреждающие санкции против РФ
Он вновь пригрозил Западу волнами беженцев, которые могут собраться на границе с Польшей, а то и добраться до Германии.
Фото © Facebook / Резніков Олексій
Незамедлительное введение санкций против России может предотвратить якобы назревающий российско-украинский конфликт. Такое мнение высказал министр обороны Украины Александр Резников.
В интервью Би-би-си он заявил, что Россия якобы использует против Украины гибридную атаку и ответ Киева на неё мог бы тоже быть гибридным.
"Уверен, что США и Соединённое Королевство вместе с европейскими партнёрами могли бы делать больше для нашей обороны. В экономической сфере — санкции, например, которые можно было бы ввести до вторжения, а не после. Сделать это "до", а не "после" — исключительно важный шаг. Мы можем остановить и сдержать их", — заявил глава Минобороны Украины.
Он призвал западных лидеров показать Москве, что это вторжение обойдётся дорого и что санкции могут быть введены незамедлительно. Резников считает, что промедление обернётся масштабными проблемами для Европы, так как конфликт между РФ и Украиной приведёт к большим жертвам и спровоцирует наплыв беженцев в страны ЕС.
"Это будет бедствие не только для Украины, но и для Европы, поскольку несколько миллионов мигрантов, наших беженцев, соберутся у украинско-польской границы и, вероятно, также у польско-немецкой", — предупредил Резников.
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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